Un altro torturatore ospite in Italia per le finali del campionato libico volute da Meloni Le accuse | Tra i più pericolosi e spietati

L’Onu, Amnesty International e il Centro Europeo per i Diritti Umani e Costituzionali (Ecchr) lo indicano come uno dei piùautori di violenze dentro e fuori dai centri di detenzione della Libia, accusato di crimini tra cui omicidi e stupri sistematici. Il suo nome è Abdel Ghani al-Kikli, meglio noto come Gheniwa (o Gnewa), e l’estate scorsa, scrive Repubblica, è statodell’in occasione delledeldi calcio che abbiamo ospitato per volontà del governo di Giorgia, come da accordi presi durante la visita a Tripoli della premier e del ministro dello Sport Andrea Abodi il 7 maggio 2024 (nella foto col primo ministroAbdul Hamid Mohammed Dabaiba).Come l’ormai famoso generale Almasri, arrestato insu mandato della Corte dell’Aja e rimpatriato con volo di Stato per decisione del governo, Gheniwa è stato al comando della prigione di Abu Salim, nota per le violenze contro i detenuti.