Un altro Sinner avanza | Mattia Bellucci abbatte anche Tsitsipas e vola in semifinale a Rotterdam

Altra impresa nel torneo Atp 500 diper l’italiano. Il numero 92 Atp ha eliminato nei quarti di finale il greco Stefanos, numero 12 del mondo, qualificandosi per le semifinali del torneo olandese. Il successo disul campione ellenico è arrivato dopo aver eliminato l’ex numero 1 del mondo, il russo Daniil Medvedev negli ottavi di finale.aveva ottenuto una sola vittoria contro un Top 50 prima di questo torneo.e l’ascesa diL’azzurro ha imposto il suo gioco controvincendo in due set con il punteggio di 6-4, 6-2 e raggiungendo la sua primaAtp. In classifica l’azzurro entrerebbe così per la prima volta tra i primi 70 del mondo.Nato a Busto Arsizio, cresce tennisticamente a Castellanza con il padre Fabrizio, maestro nazionale e suo primo coach.