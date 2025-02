Calciomercato.it - Un altro affare tra Juve e Fiorentina: “Meglio di de Ligt” | ESCLUSIVO

Nuova operazione all’orizzonte tra i due club ormai ‘alleati’ sul mercato: “Lo ha lanciato Italiano e può essere il nuovo Nesta”Traesiste una grande rivalità, perlomeno tra le tifoserie. Già, perché invece le due società sono in eccellenti rapporti, come dimostrano le recenti e ultime operazioni. Ultimissima quella per Fagioli, mentre l’estate scorsa è stato chiuso l’Kean.Untra: “di de” (LaPresse) – Calciomercato.itCirca 13-14 milioni, bonus esclusi, nelle casse dei bianconeri per l’attaccante classe 2000. Che con Palladino ha fatto il tanto atteso salto di qualità, cominciando a segnare con regolarità (19 gol totali con la doppietta di ieri all’Inter) e a trascinare i propri compagni.“Kean rimpianto? Doveva cambiare aria”“Su Kean è stata tutta la società bravissima a convincerlo e a farlo crescere – ha detto Enzo Bucchioni aZone, programma in onda sul canale YouTube di Calciomercato.