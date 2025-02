Ilrestodelcarlino.it - Umanità e calore oltre le cure. Premiata l’Oncologia del Murri

Un premio ad un lavoro fatto con professionalità e col cuore. L’Unità Operativa di Oncologia dell’Ospedale di Fermo, guidata dal direttore Renato Bisonni, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento, aggiudicandosi il primo premio del concorso Voce del, promosso dall’Associazione Italiana Infermieri di Area Oncologica (AIIAO) in occasione, ieri, del World Cancer Day. Questo importante evento, celebrato con lo slogan "United by Unique", sottolinea il valore dell’assistenza centrata sulla persona e il ruolo imprescindibile del lavoro di squadra nella cura oncologica. "Il premio rappresenta una testimonianza concreta della dedizione e della professionalità con cui tutto il team sanitario di Fermo si prende cura dei pazienti oncologici ogni giorno, spiega il direttore dell’Ast Grinta, Il reparto di Oncologia si distingue per un approccio globale che non si limita alla somministrazione di terapie, ma pone il paziente al centro di un percorso di cura attento e personalizzato, con un’equipe dedicata al benessere della persona".