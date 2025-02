Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: la probabile formazione per il Como, incastro tra Cambiaso e Hancko per giugno

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Indice dei contenuti– 7 febbraio 2025– 6 febbraio 2025– 5 febbraio 2025– 4 febbraio 2025– 3 febbraio 2025– 2 febbraio 2025– 7 febbraio 2025ntus, incastri per la finestra speciale di. Da Torino vogliono anticipare i tempi: una cessione per fargli spazio?Ore 10.40 –ntus, incastri in vista della speciale finestra diprossimo.