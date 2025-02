Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: domani la trasferta di Como, la conferenza di Thiago Motta e le probabili formazioni

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le invengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Indice dei contenuti– 6 febbraio 2025– 5 febbraio 2025– 4 febbraio 2025– 3 febbraio 2025– 2 febbraio 2025– 6 febbraio 2025Bremer, il difensore continua a gasare: «Non si tratta di essere forti ma di non arrendersi mai». E gli fanno questa richiesta – FOTOOre 22:10 – Bremer, il difensore continua a gasare i tifosi: la FOTO e il messaggio pubblicato dal bianconeroVlahovic lancia un messaggio sui social: la FOTO enigmatica in vista di