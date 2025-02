Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 07-02-2025 ore 15:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 7 febbraio al microfono Giuliano offre il Presidente del Consiglio Europeo Antonio costa sui social interviene sull’annuncio provvedimento di Donald Trump che intende sanzionare la corte penale internazionale questo secondo costa minaccia l’indipendenza della Corte Elimina il sistema di giustizia penale internazionale nel suo complesso il presidente israeliano Netanyahu ha ringraziato su X numero uno della casa bianca per la coraggiosa decisione Intanto in Europa il leader ungherese orban sempre Twix chiede Cosa sta facendo l’Ungheria in un’organizzazione internazionale Che è sottoposto a sanzioni statunitensi e a fondo della guida Suprema dell’Iran contro gli Stati Uniti XD io non ho la sicurezza della nazione iraniana risponderemo senza esitazioni esclude anche l’efficacia di una trattativa nessun problema Sarà risolto negoziando con l’America ha detto durante un incontro con i comandanti delle forze aeree ha definito le nuove sanzioni di Washington come illegali e ingiustificate torniamo in Italia l’antitrust ha avviato un’istruttoria sul Poltronesofà per pratica commerciale scorretta la società non indicherebbe in modo corretto i prezzi e gli sconti risultati durante le campagne promozionali diffusi attraverso la TV Radio social media internet in particolare infatti sarebbe l’esistenza e la convenienza di Prezzi ribassati le percentuali di sconto di rispetto a ben più elevati i prezzi pieni che non verrebbero mai o quasi mai applicati per cronaca in chiusura è il questore diadottato 16 Daspo fuori contesto a carico di altrettante persone ritenute responsabili della violazione delle norme che vietano comportamenti apologetici del Fascismo sono tutti già stati denunciati negli ultimi due anni in occasione della commemorazione di acca larentia e provenienti daMilano Napoli Salerno Caserta Avellino tra loro anche tifosi dei due squadrene e del Napoli era l’ultima notizia per il momento l’informazione torna la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa