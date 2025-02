Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 07-02-2025 ore 14:10

dailynews radiogiornale è ritrovato il raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in Grecia isole Cicladi continua a tremare nel corso della notte sono tre Infatti registrate Due scosse di terremoto di magnitudo 4.5 4.6 Nel primo caso verificato sia 3:30 l’epicentro nel braccio di mare tra astipalea e che era nel secondo la scossa è stata localizzata nelle acque di Santorini è proprio nella rinomata meta da giovedì il ministero della protezione civile ha dichiarato lo stato di emergenza per affrontare le esigenze e gestire le conseguenze della continua attività sismica che sta interessando l’area famiglia di chicoforti ha depositato la richiesta di semilibertà al tribunale di sorveglianza lo riporta il Corriere del Trentino dopo 24 anni di carcere in Florida per l’omicidio di dale Pike cui si è sempre dichiarato innocente rientrato in Italia 18 maggio 2024 per finire di scontare la pena nel carcere veramente di Montorio Donald Trump continua picconare il sistema internazionale e sto usando la deve pervenire in modo improprio gli Stati Uniti e Israele che peraltro non hanno mai riconosciuta la corte penale internazionale replica condanniamo l’emanazione da parte degli Stati Uniti in ordine esecutivo volta imporre i propri funzionari e a danneggiare il loro lavoro giudiziario indipendente parziale critiche alla decisione di Trump sono arrivate anche dal Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa sanzionare la CP minaccia l’invito della Corte Elimina il sistema di giustizia penale internazionale nel suo complesso la nuova amministrazione statunitense Inoltre cancellato 4 miliardi di dollari di impegni e tu mi pensi per me è più grande fondo per il clima del mondo panificando iniziativa delle Nazioni Unite che aiuta oltre 100 paesi ad adattarsi a un mondo in rapido cambiamento nel frattempo l’iran ha condannato come illegali e le nuove tensioni finanziarie degli Stati Uniti che colpiscono gli empi ragni usati di vendere petrolio Greggio alla Cina trovare un patrimonio non poterci fare praticamente Almeno però è il protagonista di questa vicenda è un quarantottenne di Pescara che da divertimenti stava risistemando la vecchia casa dei genitori morti per covid in una credenza della cucina ho trovato 205 milioni di lire Lotto composto da banconote da 50 e centomila lire del vecchio conio che equivarrebbe lo ha oltre €100000 ma dopo aver contattato la banca d’Italia per la conversione l’uomo si è sentito rispondere che non è più possibile effettuare il cambio essendo trascorsi più di dieci anni dall’entrata in vigore dell’euro avvenuta nel 2002 l’indagine di ScuolaZoo e c’è da fare rivela che sei studenti su 10 sono vittime di violenza soprattutto verbale e psicologica scuola e sui social il 76% degli studenti assist episodi di bullismo e il 70% ne subisce direttamente con conseguenze gravi sulla salute mentale energie proprio oggi nella giornata nazionale contro il bullismo nonostante il 46% degli studenti intervenga solo una piccola percentuale si rivolga articolo G spesso per favore mancanza di fiducia gli studenti chiedono più educazione psicologica sportelli di ascolto strumenti di segnalazione anonima nelle scuole per contrastare il fenomeno e noi per il momento ci fermiamo qui Buon proseguimento In collaborazione con Agenzia Italia Stampa