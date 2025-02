Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 07-02-2025 ore 13:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Trump firma l’ordine esecutivo per sanzioni contro la c&p un danno la nostra indipendenza replica La Corte sostegno la corte penale internazionale e la risposta dell’Unione Europea il presidente americano insistevi Raid israeliani libero a metà febbraio la prima missione di Rubio in Medio Oriente e la corte penale internazionale sostiene che al momento non c’è nessun inchiesta su funzionare Italia salmastri anche i punti del governo avevano smentito l’esclusiva di avvenire secondo il quotidiano tutto lascerebbe dalla denuncia di una vittima con la causa e ostacola l’amministrazione della Giustizia e sensi dell’articolo 7 dello Statutoil caso paragone giornalisti attivisti spiati la società italiana rescinde il contratto con Italia la decisione arriverà il Guardian ha preso in seguito a rivelazioni s q Luca Casarini per i fondatori di mediterranea è il direttore di fanpage Francesco cancellato sarebbero stati presi di Mira da lo spyware sviluppato dalla società al parco e Oggi è la giornata contro il bullismo 6 studenti su 10 sono vittime di atti di violenza il risultato di un’analisi condotta da scuola Zoe c’è da fare e Tieste il 76% degli studenti ha assistito ad atti di bullismo una scuola impegnata a promuovere cultura e rispetto il commento di valditara sport ventiquattresima giornata di Serie A si parte oggi con il match Como Juventus in campo alle 20:40 ci si riparte dopo il recupero tra Fiorentina Inter finita 3 a 0 questa sera la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A parte con la sfida per come Juventus inizia 20:45 per il momento ci fermiamo qui In collaborazione con Agenzia Italia Stampa