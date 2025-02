Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 07-02-2025 ore 11:10

dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’iran per una risposta simmetrica gli Stati Uniti Se ci sarà un attacco la sua sicurezza lo ha fermato oggi la guida Suprema iraniana Ayatollah ali khamenei di un incontro con rappresentanti delle Forze Armate quanto riporta l’agenzia di stampa Irma se ci minacciano noi di minacciare Mo si mettono in atto la minaccia Noemi terminato la minaccia si attaccano la sicurezza del nostro popolo noi attaccheremo indubbiamente anche la loro sicurezza dichiarato caminhei la corte penale internazionale dell’aja ha fatto sapere che al momento non c’è un fascicolo d’indagine sull’operato del Governo italiano per ostacolo alla ministra della Giustizia ai sensi dell’articolo 70 dello Statuto diin relazione alla vicenda del generale ai maschi ipotesi smentita poco prima dallo stesso Governo era stata avanzata dal quotidiano avvenire nella pagina on-line seconda venire c’è una ricevuta dal ufficio del procuratore che l’ha trasmessa il cancelliere al presidente del tribunale internazionale e in cui sono indicati i nomi di Giorgia Meloni Carlo Nordio Matteo piantedosi l’atto finita l’attenzione dei giudici sarebbe stato trasmesso le ali di un rifugiato su Denise che già nel 2019 aveva raccontato agli investigatori internazionali le torture che lui la moglie avevano subito dal Generale libico quando entrambi erano stati imprigionati in Libia Paragon Solutions il software di hacking di livello militare sarebbe stato utilizzato per spiare decine di persone in una ventina di paesi ha interrotto il suo rapporto con l’italiano riporta il Guardian che cita una tesi secondo cui la decisione di interrompere il contratto con l’Italia è seguita le rivelazioni che il software sarebbe stato usato per spiare il direttore di fanpage e Luca Casarini missione di Mediterranea alcuni giorni fa WhatsApp aveva notificato a Francesco cancellato che lo spyware di fare era stato utilizzato per spiare le sue chat bullismo 6 studenti su 10 sono vittime di violenza e quanto emerge da un’indagine condotta da ScuolaZoo la più grande community di studenti in Italia in collaborazione con l’associazione ce la farai p.