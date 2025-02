Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 07-02-2025 ore 09:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio La Corte Internazionale dell’Aia avrebbe avviato un fascicolo d’indagine sull’operato del Governo italiano per ostacolo l’amministrazione della Giustizia in relazione alla vicenda del generale al martedì dopo la denuncia di un cittadino sudanese il governo e precisa di non esiste ad oggi nessun procedimento aperto contro l’Italia e aspetto il CPA confermato nessun caso contro funzionari italiani Nordio potrebbe formalizzare nei prossimi giorni alla CV una richiesta di spiegazioni sulle procedure attivate per il mandato di arresto del generale libico Tagliani si schiera con il Ministro della Giustizia rilancia la CP Bisognerebbe indagare la corte e transazione CP Per le indagini sono stati uniti Banca popolare dell’Emiliagna Lanciano offerta pubblica di scambio sulla Banca Popolare di Sondrio l’istituto Lombardo è stato valutato 4,32 miliardi con un premio del 6% sulle chiuso per Gianni Franco papà amministratore delegato di B per l’operazione rappresenta un’opportunità unica di creare un gruppo bancario leader in Italia intanto MPS si prepara a dare l’assalto a Mediobanca dopo aver chiuso l’anno con un utile di 1,95 miliardi di euro in calo del 4 e 9 giugno 2023 che aveva beneficiato di rilasci di riserve legali risultati così sto lì ti ha detto l’amministratore delegato di rendere una banca più che pronta per integrarsi come io Banca Generali a paragone Solutions software militare di Hawking Raffae sarebbe stato utilizzato per spiare 90 giornalisti attivisti ventina di paesi ho interrotto i suoi rapporti con l’Italia la decisione giunge dopo che WhatsApp ha annunciato Come lo stai guerra di paragone si è stato utilizzato per prendere divide anche persone in Italia tra cui direttore di fanpage cancellato è il fondatore della MG Mediterranea Save humans Casarini governo pronto a riferire al copasir male in posizione in panne l’attacco l’Unione Europea è legale spiare i dati dei cittadini Piazza avrebbe consegnato gli Stati Uniti da Israele al termine di combattimenti gli Stati Uniti non avrebbero bisogno di soldati Sul tuo volto Donald Trump rilancia la sua idea per il futuro della striscia per Benjamin le teniamo il piano di Trump straordinaria ordinati dfd preparare un piano per favorire lo sfollamento volontario dei palestinesi dalla striscia amato invita’ tutte le forze palestinesi Uniti contro la proposta Trump che secondo me potrebbe incontrare tutti da febbraio o a marzo cronaca degenti di polizia sono stati fermati e feriti a martellate uno gravemente sulla bretella autostradale Ivrea Santhià alla stazione di servizio di Viverone sud e dal conducente di un veicolo francese di 26 anni che in precedenza aveva avuto un incidente stradale con un’auto da lui stesso rubata l’aggressore è stato ferito a sua volta da un colpo di pistola da poliziotto Sport trascinata dal suo centravanti Kane autori di due gol dopo che era miei aveva sbloccato il risultato la Fiorentina batte per 30 nel recupero della quattordicesima giornata e a pagina Lazio al quarto posto Zuri restano secondi staccati da tre punti del Napoli capolista all’ingresso delle squadre in campo tanti Applausi per Edoardo Bove che il primo dicembre si era sentito male in campo provocando l’interruzione rinvio della partita giocatore ringraziato tutti prima di sedersi in panchina al fianco della Juve Torre di Viola per feste Aladino e noi per il momento ci fermiamo qui Buona giornata e buon proseguimento di scopo In collaborazione con Agenzia Italia Stampa