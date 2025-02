Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 07-02-2025 ore 08:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ringraziato il presidente americano Donald Trump per avere imposto sanzioni contro la corte penale internazionale e Trump ha firmato un ordine esecutivo che impone sanzioni agli ACP per la sua persecuzione degli Stati Uniti di loro alleati incluso Israele ai sensi dell’ ordine gli Stati Uniti applicheranno un conseguenze tangibili e significativa e coloro che sono responsabili delle tradizioni della CP le misure includono il blocco di proprietà i beni nonché la sospensione di ingresso negli Stati Uniti per funzionari dipendenti agenti della CP e per i loro familiari stretti Grazie Presidente Trump per il tuo da CEE istitutivo sulla CP difenderà l’America il 3 dalla corte con rotanti americana e antisemita che non ha giurisdizione le basi per intraprendere una guerra contro di noi ha dichiarato il primo ministro Israele su X e cambiamo argomento la corte penale internazionale dell’aja ha fatto sapere che al momento non c’è alcun fascicolo d’indagine sull’operato del Governo italiano per l’ostacolo all’amministrazione della Giustizia ai sensi dell’articolo 70 dello Statuto diin relazione alla vicenda del generale Macchi protesi denti da poco prima dallo stesso Governo era stata avanzata dal quotidiano avvenire nella on-line seconda venire c’è una denuncia ricevuta da ufficio del procuratore che l’ha trasmessa il cancelliere al presidente del tribunale internazionale in cui sono indicati i nomi di Giorgia Meloni Carlo Nordio Matteo piantedosi nido l’attenzione dei giudici sarebbe stato trasmesso per regali di un rifugiato sudanese che già andando 2019 aveva raccontato agli investigatori Internazionale delle torture che lui la moglie avevano subito dal Generale libico quando erano stati imprigionati in Libia paragone Solutions Inc software di hacking di livello militare sarebbe stato utilizzato per spiare decine di persone in una ventina di paesi interrotto il rapporto con l’Italia lo riporta il Guardian è che cita la fonte secondo cui la decisione di interrompere il contratto con l’Italia è seguita alle rive del PD che stasera sarebbe stato usato per spiare il direttore di fanpage Luca Casarini capo missione Mediterranea alcuni giorni fa WhatsApp aveva notificato a Francesco cancellato che lo stai guerra di Pergamo era stato utilizzato per spiare le sue chat bullismo a scuola sei su 10 vittime di violenze è quanto emerge da un’indagine condotta da scuola zona più grande community di studenti in Italia in collaborazione con l’associazione c’è da fare e di Este per il supporto degli adolescenti oltre 1000 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado i dati raccolti in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo evidenza in una realtà preoccupante il bullismo e la violenza sono però vedi ancora la mente diffusi con impatti devastanti sulla salute mentale dei giovani di indagine confermato che la scuola rappresenta il principale teatro di episodi di violenza e bullismo seguita dai Social ed ambienti esterni recupero della quattordicesima giornata Fiorentina Inter finisce 30 reti di Ranieri e doppietta di cani il Napoli in testa da solo i tre gol tutti nella ripresa nel primo tempo Carlos Augusto montaggio Mary fuorigioco la squadra di pallavolo scavalca la Juventus deve quarta a pari merito con la Lazio per il momento ci fermiamo qui Buona giornata e buon proseguimento di ascolto a più tardi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa