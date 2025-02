Inter-news.it - UFFICIALE – Sergio Ramos è un nuovo giocatore del Monterrey: sfiderà l’Inter!

Leggi su Inter-news.it

approda ala titolo definitivo: lo spagnolo sarà un avversario delal Mondiale per Club che si disputerà in America.è uncalciatore del, squadra che affronterànel prossimo Mondiale per Club americano. Lo spagnolo, dopo l’esperienza al Siviglia, si trasferisce alla squadra messicana a titolo definitivo. L’obiettivo è quello di regalare soddisfazioni a un tifo molto caldo e sentito, come quello messicano, in contesti di una certa rilevanza come quello del Mondiale per Club del 2025.è del: il messaggioPRIME PAROLE – Ilha salutato con soddisfazione l’acquisto dicon un post pubblicato sul proprio account X: Storico difensore del mondo del calcio, pluricampione con Real Madrid e PSG, campione del mondo e vincitore dell’Europeo con la Spagna.