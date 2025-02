Inter-news.it - UFFICIALE – Owusu passa dall’Inter al San Gallo: tutti i dettagli

Arriva l’ufficialità per quanto riguarda, cheal San. Il giovane si trasferisce dunque ne campionato svizzero.– Arriva oggi l’ufficialità della cessione dell’Inter al Sandel giovane. Il club svizzero ha appena diramato il comunicato: “Il giocatore offensivo Enochverrà ceduto in prestitoalla Svizzera orientale. Il ventenne prenderà sicuramente parte agli allenamenti dei professionisti e inizialmente giocherà nella squadra Under 21 dell’FC St. Gallen 1879. L’FCSG ha un’opzione di acquisto”.al San: numeri e parole del DSNUMERI –proviene dal reparto giovanile dell’Inter. Di recente, l’attaccante è stato ceduto in prestito al Novara FC in Serie C, dove ha collezionato quattro presenze e un assist.