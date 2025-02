Bollicinevip.com - UeD, la nuova tronista Chiara è fidanzata, lo sfogo social di lui: “Non posso sopportarlo”

LaPompei ha preso in giro tutti, ha già un fidanzato fuori da UeDLadi Uomini e Donne non è single, il ‘fidanzato’ svela tutta la veritàNuovo ‘scandalo’ a Uomini e Donne, sembra che laPompei abbia preso in giro tutti perché sarebbe già impegnata sentimentalmente fuori dal programma.A smascherarla è stato proprio il suo ‘fidanzato’, probabilmente ormai ex, sui. Il ragazzo, Riccardo Sparacciari, ha fatto sapere che non può accettare questa messa in scena ed è per questo che ha deciso di dire come stanno davvero le cose. Sul suo profilo Instagram, tra le varie cose, ha detto: “Premetto che non avrei mai voluto scrivere questo messaggio, ma nonaccettare questa messa in scena. Visto i miei diversi tentativi falliti di contattare la redazione, sono stato obbligato a scrivere ciò.