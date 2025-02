Lapresse.it - Ue, Salvini alla riunione dei Patrioti a Madrid

Leggi su Lapresse.it

Le immagini della partecipazione del leader della Lega, Matteo, al meetingrgato del gruppo europeo dei, in Spagna. Il segretario del Carroccio ha definito “costruttivi” questo tipo di incontri “durante i quali si propongono soluzioni concrete sui temi del lavoro, dell’agricoltura, della famiglia e dell’immigrazione per rimediare ai disastri di Bruxelles“, affermando che queste riunioni “sono tra le principali ansie delle sinistre”. “È una occasione unica per esprimere posizioni chiare e vincenti per evitare la sciagura economica imposta da Von der Leyen e Timmermans col green deal, sul tema dei valori, della difesa delle frontiere, sullo sradicamento del terrorismo islamico in ogni sua forma”, ha aggiunto