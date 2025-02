Udine20.it - UdinJump: Mahuchikh e Ivanov vincono la settima edizione della gara

Brilla la stella di YaroslavaalladiDevelopment. La primatista mondiale si aggiudica lafriulana dedicata al salto in alto, andata in scena al PalaIndoor Ovidio Bernes di Udine in ricordo del compianto Alessandro Talotti. La 23enne ucraina regala al pubblico friulano uno splendido balzo a 1,94, trovando la sua seconda affermazione nell’impianto di Paderno dopo quella del 2021. Tra gli uomini si impone il bulgaro Tihomir, che vola al personale stagionale di 2,25 come l’azzurro Matteo Sioli, vice-campione mondiale U20 in carica: per iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro, l’atleta balcanico deve ricorrere agli spareggi, durante i quali batte l’avversario superando l’asticella a 2,24. A bordo pedana, come sempre a UJ, il primatista mondiale all’aperto (2,45) e al coperto Javier Sotomayor (2,43), la moglie di Alessandro Silvia Stibilj e il figlio Elio.