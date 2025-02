Terzotemponapoli.com - Udinese, Runjaic: “Dovremo dare tutto ciò che abbiamo per affrontare una squadra come il Napoli”

Kosta, allenatore dell’, è intervenuto in conferenza stampa presentando la gara contro il, in programma domenica alle ore 20:45. Di seguito le sue dichiarazioni.sul“Io credo ilabbia ancora più fisicità rispetto a noi. Hanno sempre una percentuale più alta di km percorsi rispetto agli avversari, mette densità e qualità in campo, con anche qualità individuale.essere giocare quindi in maniera intensa e compatta per portare a casa i punti. Giocheremo daciò cheperunail, per soffrire e ottenere dei punti”.su Neres“Sta facendo bene anche nel girone di ritorno, non può esserci una formula magica per limitarlo ma dobbiamo lavorare. Ci siamo visti l’ultima partita contro la Roma hanno difesolasciando poco spazio.