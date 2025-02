Formiche.net - Ucraina, tre anni di guerra e il miraggio della pace di Trump

anno zero. A meno di tre settimane dal terzoversario dell’iniziofallita invasione scatenata dalla Russia di Putin, ilianopax americana imposta a Mosca e a Kyiv è ancora nebuloso e fa temere che prima di concretizzarsi trascorreranno altri mesi di bombardamenti e morti, in aggiunta a quelli dei 1096 giorni dei tredi conflitto. Il convulso scenario internazionale innescato dalla nuova amministrazione Usa rischia di complicare, invece che semplificare, l’epilogo dei combattimenti fra l’armata russa e le truppe ucraine.Il big bang del ritorno alla Casa Bianca di Donald, con la deportazione in catene degli immigrati clandestini, il caos dei dazi, la minaccia di invadere la Groenlandia e di riappropriarsi del canale di Panama, per non parlarepenultima “trovata” di trasformare la striscia di Gaza in una riviera turistica, rende poco credibili le iniziative per raggiungere un cessate il fuoco.