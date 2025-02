Thesocialpost.it - Ucciso e mutilato, orrore in Italia: il motivo della folle violenza su un ragazzo giovanissimo

Ali Mohamed Ali Abdelghani, noto come Bob, e Ahmed Gamal Kamel Abdelwahab, conosciuto con il soprannome di Tito, hanno elaborato insieme un piano per assassinare Mahmoud Abdalla, un egiziano di 19 anni il cui corpo è stato scoperto decapitato e senza mani al largo di Santa Margherita Ligure nel luglio 2023. Questo omicidio è stato considerato una forma di “vendetta“, in cui entrambi gli accusati hanno svolto un ruolo attivo, rendendoli colpevoli di omicidio premeditato con motivi particolarmente abietti, oltre ai reati di vilipendio e soppressione di cadavere. È quanto evidenziato dal presidenteCorte d’assise di Genova, Massimo Cusatti, nelle motivazionisentenza che ha inflitto a Tito e Bob l’ergastolo con un periodo di isolamento diurno di 10 mesi per l’omicidio del giovane barbiere.