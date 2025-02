Ilgiorno.it - Ubriaco, minaccioso e violento gira insieme al suo Amstaff in centro a Como: arrestato

, 7 febbraio 2025 – Nella zona di via Maurizio Monti era già conosciuto, per svariate condotte di disturbo ai passanti, con il suo caneal seguito, che di recente gli erano costate un ordine di divieto di dimora messo dal Gip di. Ma ieri pomeriggio l’uomo, un senza fissa dimora di 32 anni, ha dato nuovamente in escandescenze,, molestando i passanti e suonando musica a tutto volume da una cassa. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Squadra Volante, ma alla vista dei poliziotti l’uomo ha iniziato a gridare, per poi prendere a calci l’auto di servizio, e trascinare a terra un agente.per resistenza a pubblico ufficiale, e denunciato a piede libero per inosservanza dell’ordine del giudice, per oltraggio a pubblico ufficiale aggravato per averlo fatto in luogo pubblico e in presenza di più persone e per ubriachezza molesta questa mattina ha patteggiato 6 mesi di reclusione con pena sospesa.