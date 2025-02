Dayitalianews.com - Ubriaco, devasta il locale, aggredisce due persone e poi anche i carabinieri; arrestato pregiudicato pontino di 58 anni

Nella serata del 5 febbraio, idella Stazione di Scauri di Minturno hannoun uomo di 58, originario di Formia, per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni personali.L’intervento deiin undi FormiaL’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si trovava in undella città quando, in evidente stato di ebbrezza, ha iniziato a danneggiare alcuni arredi senza alcun motivo apparente. Durante il caos, ha aggredito il titolare e un cliente del, rendendo necessario l’intervento delle autorità.Giunti sul posto, ihanno cercato di calmarlo, ma l’uomo ha reagito con violenza, colpendodue militari e causando loro alcune lesioni.Arresto e misure cautelariDopo averlo immobilizzato, ihanno proceduto all’arresto del 58enne, il quale è stato successivamente condotto presso la sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida.