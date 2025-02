Lecceprima.it - Ubriaco col furgone da un paese all’altro colpisce le auto in sosta: denunciato

Leggi su Lecceprima.it

OTRANTO – Un incidente “in movimento” come in un film d’azione, ma tutto incredibilmente vero nella singolarità dell’accaduto: risale a qualche giorno fa l’incredibile vicenda consumatosi tra Casamassella e Otranto (ma non si esclude possa aver avuto anche altre estensioni geografiche) che ha.