UAE Tour femminile 2025: Lorena Wiebes domina nel vento, molto bene Longo Borghini

Grande spettacolo offerto dalnella seconda tappa dell’UAE. Non c’è la volata di gruppo attesa, ma alla fine non cambia il nome della vincitrice rispetto a ieri: sul traguardo di Al Mirfa a braccia alzate troviamo nuovamente.La campionessa d’Europa sfrutta il lavoro della UAE Team ADQ che è riuscita a sganciare un drappello di cinque atlete al traguardo intermedio, sfruttando illaterale. La compagine di casa è riuscita a lavorare nel migliore dei modi per il proprio capitano, la campionessa d’Italia Elisa.Sul finale le emiratine hanno provato a beffareche però hato regolando la statunitense Lily Williams (Human Powered Health) e l’irlandese Lara Gillespie, conquarta e già con un minuto e ventisei di margine su tutte le rivali per la classifica generale.