Twitch Prime Gaming | I Giochi di Febbraio 2025 per gli abbonati

Amazoncontinua a espandere l’offerta per i suoicon nuovigratuiti e contenuti esclusivi grazie a. Anche questo mese, gli appassionati di videopotranno riscattare una selezione di titoli da scaricare e conservare per sempre. Inoltre, grazie ad Amazon Luna, il servizio di cloudincluso con, è possibile giocare in streaming senza dover installare nulla. Ecco tutte le novità di– Gamerbrain.netIgratuiti diOgni mese,mette a disposizione dei suoi iscritti una serie digratuiti per PC. Una volta riscattati, i titoli restano nella libreria dell’utente senza limiti di tempo. Ecco l’elenco completo deidisponibili questo mese.Disponibili dal 1°BioShock Infinite Complete Edition – Un capolavoro della narrazione videoludica ambientato nella città volante di Columbia.