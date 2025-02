Lecceprima.it - “Twiga”, annullate le condanne. Ma i giudici confermano: “Illegittimità macroscopiche”

Leggi su Lecceprima.it

OTRANTO - Suona come un verdetto di colpevolezza la sentenza d’appello con la quale sono stateleinflitte nel processo sulla realizzazione del resort di lusso “Beach Club”, in località Cerra, a Otranto.“Con il pretesto di far realizzare degli accessi al mare e sulla.