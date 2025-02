Nerdpool.it - Tutti i personaggi Marvel che John Malkovich potrebbe interpretare in Fantastic Four: First Steps

L’attesa per il nuovo film suii Quattro delCinematic Universe è alle stelle e, come sempre, i fan si divertono a immaginare quali attoriro far parte del cast. Uno dei nomi più intriganti cheaggiungere una certa profondità e carisma al film è. Con il suo stile inconfondibile e la sua capacità dicomplessi e a volte inquietanti, l’attore sarebbe una scelta perfetta per diversi ruoli nel prossimo film. Ma quali? Vediamo alcune possibilità.1. Il Burattinaio (Phillip Masters)ha un talento unico nel dare vita amanipolatori e carismatici, quindi il ruolo di Phillip Masters, meglio noto come il Burattinaio,essere perfetto per lui. Questo villain ha il potere di controllare le persone attraverso le sue marionette radioattive eessere una minaccia inquietante per ii Quattro, soprattutto se il film decidesse di esplorare una trama più psicologica.