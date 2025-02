Sport.quotidiano.net - Tutti con le maniche tirate su. La squadra operaia in paradiso

Leggi su Sport.quotidiano.net

E’ una Fiorentina, concreta e votata alla concretezza all’ennesima potenza. Del resto la vigilia non lasciava spazio a fantasie di gioco e schemi visto i pochi giocatori a disposizione (anche Gud ha dato forfait), ma va bene così perché Palladino ha saputo cucinare una buonissima frittata con le uova, comunque di prima categoria, che aveva. Cinque anche a difendere contro l’offensiva dellascudettata con Dodo pronto ad abbassarsi e Parisi tornato in gran forma (come ai tempi belli) a scorrazzare su e giù per il campo con la forza di incidere e di conquistare palla. E nella Viola con lesu c’è anche un Richardson (seppur in calzamaglia) che ruba palla e dà il via al secondo gol dell’accoppiata doc Dodo–Kean, ormai un marchio di fabbrica di altissima qualità. Lunedì ci sono i rinforzi, ma in questa notte così bella ci godiamo la Fiorentina