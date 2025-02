Anteprima24.it - Turris-Trapani domani a porte chiuse

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà a, senza spettatori, l’incontro di calcio, valevole per il Campionato di Serie C Girone C, in programma8 febbraio presso lo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco (Napoli). Lo ha deciso il prefetto di Napoli, Michele di Bari, su parere della Questura di Napoli, in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che ha evidenziato il “pericolo di gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica”.L'articoloproviene da Anteprima24.it.