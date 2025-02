Lanazione.it - Turisti anche dalla Puglia. Laboratori e l’arte del tè Tanti eventi sold-out

Leggi su Lanazione.it

L’ultima telefonata ricevuta in assessorato ieri mattina è arrivata da Bari. "Padre e figlio ci hanno chiesto informazioni sulla sfilata del Dragone", riferisce l’assessora al turismo Chiara Bartalini. In Comune il sentore della vigilia è che i festeggiamenti finali per il Capodanno cinese porteranno una massiccia presenza diin città, per la gioia di ristoratori e albergatori. Tante telefonate e richieste di informazionida Genova e Roma, fa sapere Bartalini, oltreché dal resto della Toscana, complice un programma più strutturato che quest’anno abbraccia tante realtà culturali e associative del territorio, spaziando dal teatro alla musica, dal cibo alfino aidedicati ai più piccoli. "Il fatto che tante iniziative siano andate subito-out nel giro di pochi giorni la dice lunga sull’interesse verso questa manifestazione", fa notare Bartalini.