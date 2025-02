Genovatoday.it - Turismo, il Comune introdurrà una tassa di imbarco in porto: fino a tre euro a persona

Leggi su Genovatoday.it

Ildi Genovauna "di" per traghetti e crociere,a un massimo di tre. La proposta della nuova addizionale comunale sarà discussa dalla prossima settimana in commissione, per poi passare al voto del consiglio comunale.La possibilità di.