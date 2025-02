Ilfattoquotidiano.it - Turchia, Öcalan pronto a un “appello storico” sulla questione curda”. Il partito Dem: “Serve un processo di pace”

Tuncer Bak?rhan, co-presidente delfilo curdo per l’uguaglianza e la democrazia dei popoli (DEM), ha annunciato che il leader deldei lavoratori del Kurdistan (PKK) Abdullah– all’ergastolo in regime di completo isolamento dal 1999 nell’isola prigione di Imrali – si sta preparando per fare un “” allo scopo di risolvere lain. Questa settimana, durante la riunione del gruppo parlamentare del suo, Bak?rhan ha affermato: “L’opposizione e la società turca vogliono una soluzione. L’opposizione e l’opinione pubblica vogliono che questosi evolva in undi. Non dovremmo perdere questa opportunità storica”.Il parlamentare ha però avvertito che un linguaggio tossico può far regredire questo, aggiungendo: “Cerchiamo di trovare una soluzione al problema curdo attraverso la democrazia e la legge.