Tumori e alimentazione l' errore a tavola che commette il 93% degli italiani | cresce il rischio

Il numero di casi di tumore in Italia continua are: nel 2023 sono stati registrati oltre 395mila nuovi casi, un aumento del 5% rispetto ai 376mila del 2020. Tuttavia, molte di queste patologie potrebbero essere prevenute attraverso un'equilibrata e stili di vita sani. Eppure, solo il 7%segue una dieta adeguata, in particolare per quanto riguarda il consumo di frutta e verdura. Secondo un'indagine della Fondazione Aletheia, think tank scientifico italiano presieduto da Stefano Lucchini e diretto da Riccardo Fargione, una cattivaincide notevolmente sulla salute pubblica. Oltre a favorire diverse patologie, costa al sistema sanitario più di 12 miliardi di euro all'anno e riduce il Pil di circa 56 miliardi. A destare preoccupazione è il consumonte di cibo spazzatura e prodotti ultra-processati, ricchi di additivi chimici, soprattutto tra i giovani.