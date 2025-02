Napolitoday.it - Tumore del polmone, sopravvivenza raddoppiata grazie all'immunoterapia

Con 44 mila nuove diagnosi all’anno ildelnon a piccole cellule è la seconda neoplasia più frequente in Italia dopo ilal seno. Quando la malattia si trova in uno stadio avanzato e la chirurgia non è più un’opzione, l’obiettivo delle terapie diventa il controllo delle.