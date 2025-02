Oasport.it - Tuffi, Tocci vince dai tre metri agli Assoluti di Bolzano. Pizzini si impone dal metro

Si è chiusa la prima giornata degliInvernali di. Un venerdì che ha visto protagonisti Giovanni, trionfatore dai trein una quella che era sicuramente una delle gare più attese della tre giorni, ed Elisa, che ha conquistato la vittoria dal.La gara dai tremaschili vedeva un parterre decisamente importante, nonostante l’assenza di Lorenzo Marsa. A prendersi la vittoria è stato Giovanni, che ha concluso con un punteggio complessivo di 385.70. Un ottimo triplo e mezzo avanti carpiato da 74 punti per il calabrese, che, invece, ha subito una penalizzazione nel doppio e mezzo rovesciato carpiato, ottenendo solo 45 punti. Buono anche il doppio e mezzo ritornato carpiato da 72 punti.Una vittoria per il capitano della squadra azzurra arrivata solo per poco più due punti su un ottimo Francesco Porco, che ha concluso con 383.