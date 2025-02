Justcalcio.com - TS – “Trionfo dedicato a Bove. Kean leader, aveva bisogno di questo”

2025-02-07 00:39:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport:Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria della Fiorentina per 3-0 ai danni nell’Inter decisa dalla rete di Ranieri e dalla doppietta di Moise. Il tecnico dei Viola ha dichiarato: “Questa è una serata perfetta, magica sotto tutti i punti di vista. Eravamo in emergenza totale. Nelle difficoltà si vede la forza digruppo, contro una squadra fortissima. Questa vittoria non ci deve esaltare. Manteniamo i piedi per terra. I ragazzi ci hanno creduto nonostante le tante assenze e le difficoltà. Chiunque gioca sa cosa fare. Abbiamo dato la dimostrazione di essere un grande gruppo. La Champions League? Sono felice che i ragazzi abbiano questa ambizione”.Le dichiarazioni di PalladinoPalladino ha poi aggiunto: “Quando hai dei calciatori bravi e forti è sempre difficile fare la formazione.