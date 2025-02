Justcalcio.com - TS – Tevez raggiunto, ora Kolo Muani punta Baggio: qualcuno rivede… Celentano

2025-02-07 13:07:00 Arrivano conferme da TS:Essendo un buono d’animo, oltre che un convinto assertore del fatto che i record siano fatti per essere battuti, c’è da scommettere che stasera Robero, al secolo, Codino Divino, farà il tifo per. Il francese, dopo aver eguagliato nientemeno che Carlitos, capace di andare in gol nelle prime due partite giocate con la maglia bianconera, oggi mette nel mirino proprio uno dei 10 più iconici non solo della Juventus ma del calcio italiano. Perché tra le tante magie firmate Roberto da Caldogno (paese vicentino) c’è anche quella di aver segnato nelle sue prime tre partite bianconere. Correva la stagione 1990/91 e il settembre d’oro diracconta delle tre reti nella trasferta di Parma, in casa contro l’Atalanta e a Cesena su rigore nelle prime tre partite di campionato.