Trump, stop ai dazi per un mese: saggezza ritrovata o effetto bullo studiato a tavolino?

Dopo che il Wall Street Journal ha definito idi“la più stupida (dumb) guerra commerciale della storia” sembra che ci sia poco da commentare. Il presidente Usa si porterà sulle spalle questo giudizio per i prossimi quattro anni. Volendo però aggiungere qualcosa, questa guerra commerciale sta assumendo i caratteri di una serie Netflix, che potremmo intitolare seguendo l’illustre giornale economico, “The Dumb (in economics) President”, della quale abbiamo visto già due episodi. Il primo ha riguardato gli annunci sbandierati da mesi dei supersulle importazioni da Messico, Canada e Cina. Il secondo è quello della loro sospensione (per Messico e Canada) per uncon una piroetta inaspettata. Ora si annuncia il terzo, inei confronti della Ue. Data la volatilità studiata di, ma non del suo ciuffo, credo che vedremo tanti episodi e forse per quattro stagioni.