Trump sanziona la Cpi Ursula von der Leyen | Sia libera di lottare contro l’impunità

Non si sono fatte attendere le reazioni internazionali alla firma di Donalddi un ordine esecutivo che impone sanzioni alla Corte penale internazionale, e che accusa l’Aia di «aver intrapreso azioni illegali e infondatel’America e lo stretto alleato Israele». La presidente della Commissione europea,von der, ha difeso la Cpi ricordando che l’istituzione «garantisce l’accertamento delle responsabilità per i crimini internazionali e dà voce alle vittime in tutto il mondo». Pertanto, si legge nel post su X, «deve poter proseguiremente la lottaglobale». L’Europa, ha aggiunto von der, «sarà sempre a favore della giustizia e del rispetto del diritto internazionale». A farle eco c’è Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo: «L’ordine esecutivo rappresenta una seria sfida al lavoro della Cpi con il rischio di influenzare le indagini e i procedimenti in corso, anche per quanto riguarda l’Ucraina, incidendo su anni di sforzi per garantire la responsabilità in tutto il mondo».