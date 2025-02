Panorama.it - Trump sanziona la Cpi, Netanyahu ringrazia. Scontro frontale con l'Ue

Israele ha accolto con favore l'ordine esecutivo firmato nella notte dal presidente statunitense Donald, che prevede sanzioni contro la Corte Penale Internazionale (CPI). Tuttavia, l'istituzione giudiziaria reagisce con fermezza, condannando la decisione e riaffermando il proprio impegno a garantire la giustizia a livello globale. «La CPI condanna la pubblicazione da parte degli Stati Uniti di un ordine esecutivo volto a imporre sanzioni ai suoi funzionari e a compromettere il suo operato indipendente e imparziale", si legge in un comunicato ufficiale diffuso dalla Corte». Il premier Benjamin, dal canto suo, ha espresso la sua posizione su X: «Grazie, Presidente, per il tuo coraggioso ordine esecutivo. Esso difenderà l'America e Israele dalla corte corrotta antiamericana e antisemita che non ha alcuna giurisdizione o base per impegnarsi in azioni legali contro di noi».