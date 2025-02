Secoloditalia.it - Trump riabilita le cannucce di plastica: “Quelle di carta non funzionano. Basta, sono ridicole”

“La prossima settimana firmerò un ordine esecutivo per porre fine alla ridicola spinta di Biden per ledi, che non. Torniamo alla!”, ha scritto il presidente americano su Truth social. Donaldci ha preso gusto con gli ordini esecutivi e adesso vuole cancellare ogni singolo ricordo dell’amministrazione precedente, compreso il materiale delle. Secondo il giornale The Hill, l’obiettivo dell’ex presidente Joe Biden era quello di eliminare totalmente l’utilizzo degli strumenti diusa e getta nei servizi alimentari federali entro il 2027 e nelle operazioni governative in generale entro il 2035. Laè un composto che viene prodotto attraverso la miscela di petrolio e gas: la promozione di questo materiale potrebbe risultare unavincente per gli alleati dinel settore energetico e in quello della