Linkiesta.it - Trump non può fare l’isolazionista, e farla franca

Leggi su Linkiesta.it

Nel discorso d’inaugurazione della sua presidenza, Donaldha detto: «Applicheremo dazi e tasse ai Paesi stranieri per arricchire i nostri cittadini». Non si può liquidare come una semplificazione estrema o uno slogan elettorale. È un’affermazione preoccupante che rivela la mancanza di comprensione di come funziona un’odierna economia complessa, nazionale e internazionale.Certi ideologi americani sostengono cheporterà a una violenta de-globalizzazione a favore di un nazionalismo economico americano esasperato, quasi autarchico. In realtà, nessun Paese, tanto meno gli Stati Uniti, che voglia dettare le proprie condizioni al resto del mondo, può pensare di vivere in un progressivo isolamento e al contempo voler esercitare un dominio unilaterale.In primo luogo, i dazi producono inevitabilmente legittime reazioni politiche ed economiche.