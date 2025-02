Lapresse.it - Trump: “Musk autorizzato anche a revisione spesa Pentagono”

ilsarà nel mirino della ‘spending review‘ del Dipartimento dell’Efficienza Governativa (DOGE) statunitense guidato da Elon. Il presidente americano Donald, in una conferenza stampa congiunta con il premier del Giappone, Shigeru Ishiba, ha annunciato che il ceo di Tesla è statoa revisionarele spese del dipartimento della Difesa. PresidentHolds a Press Conference with Prime Minister Shigeru Ishiba of Japan https://t.co/eD48WQpvk3— The White House (@WhiteHouse) February 7, 2025: “Con Giappone combatteremo aggressione economica Cina”Il leader della Casa Bianca haaffermato che Stati Uniti e Giappone “combatteranno insieme ancora di più l’aggressività economica cinese”. Il presidente Usa ha riferito che nei colloqui con Ishiba si è discusso “a lungo e duramente” delle relazioni economiche tra i due Paesi, e ha poi annunciato che il Giappone inizierà a importare il gas naturale liquido americano per riequilibrare il surplus commerciale di cui gode nei confronti degli Usa.