Sbircialanotizia.it - Trump insiste: “Israele ci consegnerà Gaza”. Hamas: “Difenderemo la nostra terra”

Per Netanyahu non sono necessarie le truppe americane per la realizzazione del piano del presidente Usa sulla Striscia. La Casa Bianca assicura: "Il progetto non sarà finanziato dai nostri contribuenti" Il presidente americano Donaldnon si arrende e resta fermo sulla sua idea di trasformarenella 'riviera del Medio Oriente' con il trasferimento .L'articolo: “ci”.: “la” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.