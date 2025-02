Secoloditalia.it - Trump firma le sanzioni contro la Cpi. Effetto domino: Israele ringrazia e l’Ungheria appoggia la decisione

Donaldhato nella notte l’ordine esecutivola Cpi, dopo le indiscrezioni pubblicate dall’Nbc news, guadagnandosi l’appoggio dello Stato ebraico. “Grazie, Presidente, per il tuo coraggioso ordine esecutivo sulla Corte penale internazionale”, ha scritto il premier israeliano Benjamin Netanyahu su X. Secondo il post del primo ministro diil provvedimento “difenderà l’America edalla corte corrotta antiamericana e antisemita che non ha alcuna giurisdizione o base per impegnarsi in azioni legalidi noi”. Anche il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar, ha salutato positivamente l’iniziativa della nuova amministrazione americana, attestando che la Cpi avrebbe preso una“immorale” e illegittima.Il testo dell’ordine esecutivoto da The Donald prevede il divieto d’ingresso negli Usa per gli agenti, i dipendenti e i dirigenti della Cpi, oltre che ai loro familiari più vicini e a chiunque abbia assistito al lavoro d’indagine del tribunale dell’Aja.