Trump contro le cannucce di carta | Non funzionano torniamo alla plastica

Donaldlancia una nuova battaglia e prende di mira ledi. Il presidente degli Stati Uniti annuncia su Truth Social un ordine esecutivo per cancellare le restrizioni sullediintrodotte dall’amministrazione di Joe Biden.Leggi anche: Cpi, Von der Leyen: “La corte sia libera di lottarele impunità”. L’Aia attacca“La prossima settimana firmerò un ordine esecutivo per porre fineridicola spinta di Biden per ledi, che non!”, scrivesui social.Biden e il piano per eliminare lamonousoNel 2023, il governo di Biden ha avviato un piano per ridurre e gradualmente eliminare lamonouso. Il provvedimento colpisce posate, bicchieri e, con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento e tutelare la salute pubblica.