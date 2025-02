Secoloditalia.it - Trump annuncia una task force contro i pregiudizi anti-cristiani: “Senza libertà religiosa, non c’è libertà”

Donaldhato di voler combattere i “” e per farlo sta dando istruzioni al nuovo procuratore generale e titolare del dipartimento di Giustizia, l’avvocato Pamela Bondi, costituendo anche un’unità speciale per l’impresa. “La missione di questasarà quella di fermare immediatamente tutte le forme di discriminazione e di attaccocristiano all’interno del governo federale”, ha spiegato il presidente americano ai partecipall’evento National prayer breakfast al Washington Hilton. Le forze esclusive di cui ha parlatolavoreranno con lo scopo di “perseguire totalmente la violenza e il teppismocristiano nella nostra società”, ma anche al fine di “muovere cielo e terra per difendere i diritti deie dei credenti religiosi in tutto il Paese”.