Trump al primo ministro giapponese "Combattere aggressione economica cinese"

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – IlShigeru Ishiba ha avuto un lungo incontro alla Casa Bianca con il presidente Donald. L’obiettivo del vertice è stato quello di costruire un’intesa personale tra Stati Uniti e Giappone in merito alla sicurezza e al commercio, con l’intento di superare allo stesso tempo le preoccupazioni del tycoon di essere sfruttato dagli alleati.Ishiba è stato il secondo leader straniero a incontrarealla Casa Bianca dall’inizio del suo secondo mandato dopo la visita del premier israeliano Benjamin Netanyahu, avvenuta lo scorso lunedì. L’obiettivo del Giappone è quello di rafforzare l’alleanza con la nuova amministrazione in un periodo storico in cui l’escalation di una guerra commerciale minaccia di far saltare l’economia globale.