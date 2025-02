Lanazione.it - Truffatori in azione. Si fingono tecnici del gas: "Ma sono solo impostori"

Un uomo di mezza età, italiano, si qualifica come un tecnico del gas e chiede di poter effettuare la lettura del contatore. E paventa addirittura l’elevdi sanzioni in caso di rifiuto da parte del proprietario o dell’inquilino dell’abitalla cui porta si è presentato. Ma si tratta di una truffa, che peraltro ha spesso come potenziali vittime persone anziane. E’ quanto hanno segnalato nei giorni scorsi diversi residenti delle frazioni di Casale e Tobbiana, lanciando l’allarme sui social network. Tentativi di truffa, fortunatamente non andati finora a buon fine a quanto sembra, hanno riguardato abitazioni di via Borgo di Casale, via Facibeni, via Traversa Vicinale e via Tobbianese più o meno con il medesimo modus operandi: una persona bussa alla porta di una casa preferibilmente abitata da un anziano, spiega di essere un tecnico di Estra e chiede di entrare per leggere il contatore.