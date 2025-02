Trudeau | idea Trump di annettere il Canada agli Usa è cosa reale

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 7 feb. (askanews) – Il primo ministro canadese Justinha detto, nel corso di un incontro con imprenditori canadesi, che la minaccia del presidente degli Stati Uniti Donalddiil“è una”. Lo scrive il sito dell’emittente satellitare statunitense Cnn, che precisa di aver avuto conferma delle affermazioni dida due imprenditori canadesi presenti all’incontro. I commenti di, riportati per la prima volta dal Toronto Star, sono stati raccolti da un microfono aperto quandocredeva che i media fossero stati scortati fuori. “Il signorha in mente che il modo più semplice per farlo è assorbire il nostro Paese ed è una. Nelle mie conversazioni con lui su.”, ha dettoprima che il microfono si spegnesse.